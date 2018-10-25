Шишкова заявила о своём главном жизненном достижении

Бывшая девушка рэпера Тимати рассказала журналистке о своём главном в жизни достижении, как оказалось, это далеко не наличие титулов «Мисс Россия 2012» и «Вице-мисс Россия».

Пару недель назад на своём Youtube-канале, Анжелика Еськова - стилист и Российская журналистка выложила интервью с моделью гламура, Алёной Шишковой. Алёна рассказала о своей жизни, работе и стиле. Не смотря на то, что интервью вышло не сказать чтобы, совсем недавно у обитателей интернета не пропадает интерес к данному ролику.

На один из самых главных вопросов Анжелики: «Алёна, а что ты считаешь своим самым большим достижением?» вице-мисс ответила: «То, что я мать. Ну серьёзно, это факт». Журналистка согласилась с мнением Алёны, заявив, что любая другая девушка ответила бы также. Однако, с этим заявлением согласились не все женщины нашей страны. В комментариях соц-сетей у большинства появилось такое мнение, что якобы рождение ребёнка никак не относится к успеху или к достижению чётко-поставленной цели. В любом случае, таково мнение Шишковой и если девушка так считает, то нет никакого права её осуждать за это. А вот что касается журналистки Еськовой, своими словами «все ответили бы также», она вызвала бурю негодования и гнева в свою сторону. В современном мире для многих девушек устарели каноны, женщина – мать, так что, всех «стричь под одну гребенку, не стоило», таково мнение обывателей.