На новогоднее шоу Бузова пришла в свадебном платье

Сегодня, 06:05 \\ Шоу-бизнес

На новогоднее шоу Бузова пришла в свадебном платье. 4 декабря в Москве на площадке СК «Олимпийский» прошли съемки новогоднего шоу «SnowПати-4».

 Это прекрасная возможность для артистов пообщаться с коллегами, а также представить новые треки.

Гостями вечеринки стали популярные исполнители отечественной эстрады: Елена Темникова, Мот, Feduk, Елка, Ханна и многие другие. Среди приглашенных оказалась и Ольга Бузова.

 Помимо вокальных номеров на сцене комплекса были представлены цирковые и театральные постановки в лучших традициях современного искусства. Также все гости имели возможность потанцевать в специальном партере, который рассчитан на несколько тысяч человек.

Традиционным дресс-кодом мероприятия является белый цвет. Почти все гости соблюли условие.

Ольга Бузова пришла на шоу в белом платье, которое всем напомнило свадебный наряд. Тем самым певица даже при соблюдении дресс-кода привлекла к себе внимание публики и прессы.

Результаты съемок шоу появятся в эфире в новогоднюю ночь.

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Автор - Мария Титова
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