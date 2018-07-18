Анна Седокова призналась, что уже 3 года отстаивает право на наследство для старшей дочери

Певица Анна Седокова одновременно с борьбой за право воспитывать дочь Монику пытается отстоять право своей старшей дочери Алины на получение наследства после смерти отца девочки Валентина Белькевича.

Уже сегодня должно состояться заседание, после которого суд вынесет решение по данному спору. Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что уже в течение трёх лет она втянута в конфликт, который связан с её покойным бывшим мужем Валентином Белькевичем. Конфликт назрел на фоне борьбы за наследство, оставшегося после смерти украинского полузащитника Белькевича.

Брачными узами с Белькевичем, которого называли звездой украинского футбола, певица связала себя ещё в возрасте 22 лет. В то время её карьера «шла в гору». Певица признаётся, что сразу после свадьбы начались измены со стороны мужа. Но несмотря на это, им удалось расстаться в хороших отношениях.

Дочь, которая родилась в браке с Белькевичем, Анна считает законной наследницей отца. Но на имущество, которое осталось после его смерти, заявила свои права и другая женщина, которая появилась в жизни футболиста в момент её беременности старшей дочерью, как утверждает Седокова.

По её словам, родители Валентина тоже считают справедливым получение наследства дочерью полузащитника, который очень любил её. В связи с этим родители футболиста заявили об отказе от своей доли наследства в пользу внучки.