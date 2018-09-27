Экс-телеведущая «Орла и решки» рассказала, как проходит её беременность

Бывшая ведущая на телеканале Пятница – Регина Тодоренко, а если быть точнее Топалова, рассказала, как протекает её беременность.

В прошлом месяце, а именно 25 октября состоялась свадьба телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова. Полтора года назад молодожены были не знакомы, а сейчас наслаждаются прелестями брака и активно готовятся стать родителями.

Молодые люди познакомились на репетиции спектакля «Заложи жену в Ломбард» в котором играли главные роли. О своих отношениях они заявили несколькими месяцами ранее. За такой маленький промежуток времени, молодые люди полюбили друг друга и приняли решение, которое вскоре перевернет их жизнь с ног на голову. Регина и Влад захотели стать родителями. Как не странно, долгое время Тодоренко-Топалова скрывала свою беременность, ссылаясь лишь на прибавку в весе. Когда скрыть уже было невозможно Регина сообщила о том, что действительно станет мамой, догадки многих всё таки подтвердились.

«Когда я узнала, что беременна, была безумно счастлива и решила сделать ему сюрприз: положила тест в коробку с банкой икры, якобы рыба наметала икру» - рассказывала Регина изданию HELLO. Тодоренко также сообщила, что во время беременности все чувства девушки обострились, беременность у любой женщины усиливает все человеческие рецепторы. Предвукашая стать отцом, счастливый Топалов признался: «Вы не поверите, но она стала добрее, она стала нежнее, после того как мы узнали что будем родителями». Регина чётко выразила свою позицию, девушка не согласна с тем, что если женщина беременна, она должна воспринимать ожидание ребёнка, как болезнь, лежа на кровати. Любая представительница женского пола, во время самого счастливого периода её жизни, должна заниматься любимым делом. Именно поэтому девушка не даёт себе покоя, даже на довольно таки большом сроке, она ведёт собственное шоу и участвует в различных съемках.