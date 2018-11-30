Скандальная звезда Cardi B может попасть за решётку

«Любительницу подраться» американскую певицу Cardi B, могут посадить за очередную драку, но на этот раз жертвой оказалась не эпатажная Nicki Minaj, а две обычные девушки.

Не так давно, весь интернет пестрил заголовками о конфликте и драке Cardi B с Nicki Minaj. Во время церемонии «Harper's Bazaar's», Карди, она же Белкалис Альманза́р, подошла к Ники и начала выяснять отношения. Всё это действо закончилось не более, чем шишкой на лбу у Белкалис от охранников Минаж.

Спустя некоторое время поклонники, да и ярые противники творчества Карди, узнали об очередном её конфликте. На этот раз в СМИ просочилась информация, что девушка избила двух барменш в стрип-клубе. Кстати говоря до того, как стать известной Белкалис работала именно там, обычной танцовщицей. Не смотря на привычную для звезды атмосферу из прошлого, она не прониклась воспоминаниями о былом, а наоборот начала кидаться стульями и бутылками в двух невинных девушек. После данного инцидента, барменшам, которые пострадали от рук, точнее от стульев, брошенных Карди, потребовалась медицинская помощь. Сама же певица сдалась полиции после всего этого. Ей были предъявлены обвинения в нападении и преступной халатности.

Однако, пару дней назад Белкалис Альманзар, должна была явиться в суд по этому делу, но её там не было. Вместо судебного процесса, девушка полетела «тверкать» в образе тигрицы для своего нового клипа. Снимки с этих съёмок уже появились в интернете. Данное безразличие звезды, может обернуться для неё плачевным исходом, если девушка не прибудет на слушание в течении недели, слуги закона возьмут её под стражу.