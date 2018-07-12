Джессика Альба возглавила антирейтинг 20-летия. Исследовательская компания Go Compare опубликовала список актеров, которые приняли участие в самых неудачных съемках за прошедшие 20-лет.

Джессика Альба – красавица и кумир миллионов, является примером для подражания и воспитывает трех детей. Однако ее актерская карьера оставляет желать лучшего. 37-летняя Альба заняла лидирующую позицию в антирейтинге неудачных киноролей.

Исследовательская компания взяла временной промежуток в 20 лет. За это время голливудская актриса обогнала всех своих коллег по участию в «провальных» картин. Удостоена одобрения и положительных комментариев только работа «Город грехов» (2005).

Всего Альба снялась в 35 фильмах. Подавляющее большинство критики считают неудачными.

В последнее время Альба все меньше снимается в кино. Основную часть времени она посвящает материнству и развитию своего бизнеса.

Второе место антирейтинга заслужила 36-летняя Джессика Бил. Пара достойных картин также не спасла актрису.