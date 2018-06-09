Ольга Бузова исполнила желание 10-летней поклонницы

В канун новогодних праздников Ольга Бузова сравнила себя с настоящей феей, исполняющей желания своих поклонников. В своём аккаунте в Instagram звезда поделилась с подписчиками историей о том, как подарила одной из своих юных поклонниц корову и кур.

По признанию самой звезды, иногда она получает очень «искренние и тёплые» послания с просьбами, берущими за душу. Так, совсем недавно Ольга получила письмо от десятилетней девочки, которое написала тайком от мамы, с просьбой сделать ей подарок ко дню рождения в виде коровы и десяти кур, а для бабушки на зиму попросила дров. При этом девочка уточняла, что платья и деньги не просит, а за подарки обязательно вернёт деньги, когда подрастёт.

Письмо девочки очень тронуло Бузову, поэтому она решила связаться с семьёй и исполнить их желания, словно сказочная фея. Причём звезда по своему собственному желанию добавила к списку подарков платье, которое также отправила. Для другой своей фанатки певица купила костюмы Снегурочки и Деда Мороза, о которых та просила для дома культуры своего села в Омской области.

Звезда добавляет, что нередко получает сообщения с просьбой дать денег на новые гаджеты. Зачастую даже мужчины обращаются к звезде за помощью в покупке новых айфонов и игровых приставок, что немало озадачивает Ольгу.

Также ранее в своём Instagram певица намекала поклонникам, что в её жизни появилась новая любовь. Кроме того, в ноябре в «Прямом эфире» рассказала Андрею Малахову о своей готовности стать мамой.