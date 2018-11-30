Дочь покойного Евгения Осина хочет попасть в группу Serebro

Сегодня, 22:12 \\ Шоу-бизнес

Судя по всему, Агния Осина решила отказаться от работы с Андреем Разиным и предпочла выступать на сцене под руководством Максима Фадеева.

Девушка решила пойти по стопам отца, музыканта Евгения Осина, скончавшегося 2,5 недели назад. 16-летняя Агния имеет всё, что нужно для построения успешной музыкальной карьеры: чудесный голос, знания музыки и вокала, умение играть на музыкальных инструментах, а также знакомых в мире шоу-бизнеса. Однако девушка решила не дожидаться продюсера Андрея Разина, который обещал заняться карьерой девушки, и решила попробовать пройти в недавно распавшуюся группу Serebro. В своём Instagram-аккаунте Агния поделилась видео с исполнением песни под игру на клавишных. Однако одной песней она не ограничилась и поделилась с поклонниками исполнением другой композиции.

[media=https://www.instagram.com/p/Bq76ezIg-N0/?utm_source=ig_web_copy_link]

Ранее Агния участвовала в детской группе «Фишки», которую создал её отец, когда преподавал в школе, где обучалась дочь.

Группу Serebro сначала покинула Ольга Серябкина, а 28 ноября об уходе объявили Екатерина Кищук и Татьяна Моргунов, после чего Фадеев сообщил о кастинге для обновления состава коллектива. О своём желании попасть в группу также заявила бывшая участница шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот период 36-летняя супруга Игоря Николаева успела преобразиться. Фанаты с удовольствием отметили, что она стала...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

«Бюджетник» LADA Granta с премиальным тюнингом удивил сеть

В интернете появились изображения тюнингованного лифтбека LADA Granta 2018 модельного...

«Я сама как не своя»: Ольга Бузова намекнула о беременности и отце ребёнка

Ольга Бузова в своем инстаграмме намекнула фанатам о появлении новой любви. В ноябре...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ