Звезда «Игры престолов» удивила поклонников новым образом

Мэйси Уильямс всегда любила экспериментировать с имиджем. Не изменила себе она и в этот раз, посетив одну из лондонских вечеринок с розовыми волосами.

Актриса Мэйси Уильямс получила широкую известность после выхода сериала «Игра престолов», где сыграла Арью Старк. Недавно завершились съёмки финального сезона шоу, и, видимо освободившись от образа, девушка решила обновить образ, который продемонстрировала на светской вечеринке журнала ELLE. Свои каштановые волосы актриса осветлила и перекрасила в розовый цвет. Образ она дополнила чёрным джемпером с изображением красного динозавра, тёмными брюками, громоздкими ботинками с леопардовым принтом и чокером.

Фото с мероприятия девушка опубликовала в Instagram-аккаунте. Фанаты разделились на два лагеря. Одни отметили, что Мэйси выглядит потрясающе, другие же выразили мнение, что ей лучше носить элегантные наряды и вернуть естественный цвет волос.

Премьера финального сезона «Игры престолов» состоится в апреле 2019 года. Кроме того, создатели сериала приступили к работе над бонусной серией, в которой появятся все умершие герои. Ранее исполнитель роли «Короля Ночи» проспойлерил фанатам один из долгожданных моментов сериала.