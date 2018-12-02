Юбилейный фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 9 по 16 июня 2019 года

Сегодня, 18:37 \\ Шоу-бизнес

Знаменитый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 9 по 16 июля 2019 года в 30-й раз. Уже открыт прием заявок на участие в конкурсе.

Как и в прошлые года, показы пройдут в Зимнем театре. Помимо традиционного конкурса полнометражных и короткометражных лент также в протокол фестиваля будут добавлены специальные мероприятия и проекты в честь юбилея «Кинотавра».

Отбор лент на конкурс короткометражного кино начался сегодня, 4 декабря. Заявку на участие можно подать до 1 апреля 2019 года.

Отметим, что 15 лет подряд "Кинотавр" возглавлял один из его основателей Марк Рудинштейн, под руководством которого в конкурсной программе принимали участие также и зарубежные ленты.

Однако после того, как Рудинштейн в 2004 году отошел от дел, новый глава фестиваля Александр Роднянский решил посвятить фестиваль исключительно отечественном кинематографу и исключил иностранные ленты из программы.

Напомним, главный приз 29-го кинофестиваля "Кинотавр" в июне 2018 года достался драме Натальи Мащениновой "Сердце мира". Лучшей режиссерской работой была признана лента "Русский бес" Григория Константинопольского.

"Кинотавр" — открытый российский кинофестиваль (ОРКФ). Первый раз был проведен в Сочи с 1991 году. Организаторами фестиваля выступили режиссер, актер и продюсер Марк Рудинштейн и народный артист СССР Олег Янковский. Сочинский кинофестиваль является одним из самых громких событий в светской жизни российского кинематографа. Помимо того, что там проходят премьеры отечественных картин, многие "киношные" парты впервые появляются вместе на публике именно на "Кинотавре".

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Автор - Анна Андреева
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