Рэпер Дрейк стал лучшим исполнителем 2018 года по версии Apple

Компания Apple опубликовала итоговые рейтинги «Лучшее за 2018 год», в которые вошли приложения, песни, фильмы, сериалы и многое другое. Исполнителем года стал канадский рэпер Дрейк.

Дебютный альбом Дрейка Thank Me Later, вышедший в 2010 году, получил статус платинового и находился на вершине хит-парада Billboard 200.

Прорывом 2018 года стал американский рэп-исполнитель из Чикаго Juice WRLD (настоящее имя – Джарад Хиггинс), песней года стала совместная композиция исполнителей Cardi B featuring Bad Bunny & J. Balvin «I Like It».

Альбомом года был признан «Golden Hour» американской кантри-певицы Кейси Масгрейвс.

Лучшими фильмами года стали научно-фантастическая картина «Аннигиляция» режиссера Алекса Гарленда, фильм «Черная пантера», снятый по комиксам Marvel режиссером Райаном Купером и романтическая комедия «Безумно богатые азиаты» Джона Чу.

В список лучших сериалов попали драматический сериал «Американцы», снятый бывшим агентом ЦРУ, а ныне сценаристом Джо Вайсбергом, комедийно-драматический сериал «Атланта», срежиссрованный Дональдом Гловером, который также сыграл в проект главную роль. Кроме этих проектов Apple отметила американский сериал в жанре черной комедии «Барри», созданный Алеком Бергом и Биллом Хейдером, исполняющим ведущую роль.