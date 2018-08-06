"Мама абсолютно тупая": Собчак призналась, что ей не нравится в материнстве

Экс-ведущая скандального шоу "Дом-2" записала на видео откровенные признания, однако сама не стала публиковать их. Тем не менее, с этим за нее справился супруг Максим Виторган.

Накануне 46-летний актер разместил в профиле новую видеозапись, на которой запечатлено, как его 37-летняя жена, она же бывший кандидат в президенты Ксения Собчак пытается разобраться, каким образом нужно собирать новый конструктор их общего сына Платона. После она приходит к выводу, что именно подобные занятия больше всего ей не нравятся в материнстве.

Поклонники очень удивились такому заявлению, ведь телеведущая всегда говорила, что ей под силу любое задание, однако оказалось, что она не смогла справиться с задачей для маленького ребенка. Тем не менее, она не постеснялась в этом признаться, чем заслужила еще большее их доверие. Более того, она даже пошутила: "Мама абсолютно тупая".