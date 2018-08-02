Дженнифер Энистон рассказала, почему разорвала отношения с матерью

Известная актриса Дженнифер Энистон в одном из интервью рассказала о своих непростых отношениях с матерью. Речь шла об одной из самых масштабных и последних ссор. Отмечается, что два года назад из жизни ушла Нэнси Доу, мать актрисы. Ей было 79 лет.

Долгие годы им не удавалось наладить отношения. Дженнифер призналась, что когда она стала знаменитой, ее мать, Доу, даже выпустила мемуары, в которых выставляла актрису в неприглядном свете. После выхода в свет книги Энистон разорвала отношения с матерью. Помириться они смогли лишь спустя долгое время, хотя так и не смогли сблизиться.

Также стоит отметить тот факт, что Дженнифер сделала еще одно признание. Она рассказала о том, что ходила к психотерапевту после разрыва с мужем, ей очень трудно было справиться с разводом в одиночку. Она сделала это, что прийти в себя после тяжелого расставания. Сама Энистон впоследствии заявила, что сеансы психотерапии "спасли ей жизнь".

Кроме того, актриса рассказала, что находится на диете в течение года. Своей отличной физической форме женщина обязана не генам, а правильному питанию. Актриса постоянно занимается фитнесом, старается не пропускать тренировки, а в её рационе нет ни единого вредного продукта. Женщина уже давно отказала себе в употреблении сахара, из сладостей может позволить себе бананы и иногда виноград. Актрисе скоро пятьдесят, но в это мало кто может поверить.