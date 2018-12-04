Клеймо «Ворониных»: ещё несколько актёров сериала не могут найти работу

После съёмок в сериале актёрам предлагают только комедийные роли.

Первой на отсутствие подходящей роли пожаловалась Екатерина Волкова, Вера по фильму. Она, конечно, благодарна сериалу, что он подарил ей всероссийскую славу, но после девяти лет съёмок в роли домохозяйки, перед женщиной закрыли все двери в интересные, драматические работы. В интервью актриса сказала: «На нас стоит клеймо «Ворониных». Иногда всё это так накапливается, и я плачу в ванной. Работы нет».

Анна Фроловцева (Галина Ивановна), которая до работы в сериале была мега популярной актрисой в СССР и России, сейчас тоже вынуждена бедствовать. Накануне она призналась, что за 10 лет снялась только в 3-х малобюджетных проектах. Не может найти подходящую работу и Георгий Дронов (по фильму - Костя). По сегодняшний день в нём видят только комедийного актёра, неспособного на разноплановые роли.

Немного лучше обстоят дела у Станислава Дужникова, который сыграл роль Лёни. Уже после сериала он получил почётное звание Заслуженного артиста России, во время съёмок параллельно выступал в театре и сыграл несколько ролей в полнометражных фильмах.