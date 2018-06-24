Примадонна, но без хита: талант супруги Николаева сравнили с Пугачёвой

Проскурякова займёт место «женщины, которая поёт».

Ранее голос супруги Николаева был не всем по душе. Часто писали, что певица может исполнять только под фонограмму, а вот живьём у неё не всегда получается чисто петь. Новый хит «Танцуй» расставил все точки над «и»: он понравился поклонникам, но тоже не до конца раскрыл потенциал Проскуряковой.

Теперь её сравнивают с Пугачёвой, и требуют качественной песни, такой, как писал для примадонны Николаев. Подписчики не сомневаются, что именно супруг должен написать для Юлии хит. Женщина уже исполняла песни авторства своего мужа, например, «Мой мужчина», но этот трек также не стал популярным. Возможно, Николаев боится, чтобы Проскурякова не затмила талант Пугачёвой, поэтому ограничивает выступления супруги. Ведь её харизму легко можно сравнить с «женщиной, которая поёт»: у обоих глубокий, трогательный тембр, чувственный голос и уверенное поведение на сцене.

Но притяжение между певицей и публикой так сильно, что всё же удалось записать студийный трек «Танцуй», который уже доступен в iTunes. Поклонники на её странице пишут: «Голос хороший у Юли, а вот бомбовой песни нет... ну пусть Игорь напишет для Вас хит!», «Такие голоса очень редко услышишь». Некоторые уже хотят послушать её в живом исполнении «Поздравляю! Отличная песня! На каком концерте можно услышать её в вашем исполнении?» Используя свои родственные связи, женщина уже давно могла бы быть на вершине шоу-бизнеса. Скорее всего, она не спешит затмевать Аллу Борисовну, но с удовольствием займёт место примадонны, как только оно освободится.