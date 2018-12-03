Татьяна Кравченко, сыгравшая в «Сватах» роль Валентины Будько, рассказала об отношениях с Федором Добронравовым

Своими впечатлениями о работе с актером Татьяна Кравченко поделилась в своем Instagram. По словам актрисы, ей и ее «экранному мужу» удалось влиться в образы из-за тесного общения.

Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая в «Сватах» роль Валентины Будько, рассказала о своих отношениях с Федором Добронравовым. По сценарию сериала Кравченко и Добронравов играли жену и мужа. Их творческий тандем был очень успешен, многие зрители полюбили Валентину и Ивана Будько. Кравченко и Добронравов гармонично дополнили своих персонажей, благодаря чему они стали одним из самых знаковых актеров сериала «Сваты».

В своем Instagram Татьяна Кравченко опубликовала снимок, сделанный во время съемок «Сватов». На фото актриса сидит за столом рядом с Иваном Добронравовым. В описании под снимком она рассказала об отношениях с актером и отметила, что с ним у нее всегда было тесное общение.

По словам Татьяны Кравченко, именно благодаря тесному общению ей и Добронравову удалось так удачно сыграть любящих супругов. Актриса пишет, что она дружит с артистом и в жизни. По мнению комментаторов, Кравченко и Добронравов стали для них актерами, идеально сыгравшими пару. Именно поэтому их так часто отождествляют с влюбленными и в жизни.