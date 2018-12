Татьяна Кравченко, сыгравшая в «Сватах» роль Валентины Будько, рассказала об отношениях с Федором Добронравовым

View this post on Instagram

С Фёдором Добронравовым у нас всегда складывались доброжелательные отношения на съёмочной площадке сериала «Сваты». Возможно, благодаря такому тесному общению на площадке, нам удалось плодотворно сыграть любящих супругов и завести прекрасные дружеские отношения в жизни. 😌❤️