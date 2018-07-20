Руперт Гринт признался, что хотел покинуть актёрский состав «Гарри Поттера»

Сегодня, 13:57 \\ Шоу-бизнес

Несмотря на то, что роль Рона Уизли принесла Гринту мировую славу, он мог легко отказаться от неё. Как признался актёр, у него было желание покинуть франшизу во время одного из длительных перерывов между съёмками.

В интервью изданию The Guardian актёр отмечает, в такие моменты его намерения были вполне серьёзны. Гринт начал сниматься в фильме, когда был ещё ребёнком, ему пришлось многим жертвовать ради съёмок. Он даже чувствовал на себе большую ответственность. «Я точно помню, что во время одного длительного перерыва, мне пришла в голову мысль: «Все это настолько изматывающе. Действительно ли я хочу вернуться? Может это все не для меня». Вероятно, я просто хотел побыть обычным подростком», - признаётся Гринт.

Несомненно, британец понимает, что именно популярная франшиза принесла ему огромный успех. Гринт подчёркивает, что хотя он и слишком рано достиг пика своей карьеры, он не испытывает проблем с этим. Кроме того, он считает, что повторить такой же успех будет сложно, однако ему нравится это.

Также появилась информация, что Руперт Гринт снимется в новом проекте М. Найта Шьямалана для стримингового сервиса Apple. Подробности сюжета и дата премьеры пока не раскрываются. Напомним, что скоро Гринт появится в другом сериале «Убийство по алфавиту», снятом по мотивам произведения Агаты Кристи.

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Автор - Елена Андреева
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