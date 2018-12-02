«Хуже войны!»: Фанаты назвали самую неудачную песню Ольги Бузовой

Ольга Бузова своими новыми неудачными песнями постепенно теряет популярность на эстраде, говорят поклонники.

Популярная артистка Ольга Бузова на современной музыкальной эстраде выступает уже два года. За это время знаменитость успела выпустить два сольных альбома, снять большое количество дорогостоящих клипов, дать два больших концерта и объездить несколько городов России и других странах со своими шоу. Также Бузова регулярно выступает в ночные клубах и на кооперативах.

Однако недавно знаменитость презентовала свою новую песню, которую фанаты назвали самой неудачной за всю вокальную карьеру Ольги. «Хуже войны!», - именно так отреагировали зрители на композицию под названием «Губы». Также пользователи Сети раскритиковали развратный костюм певицы и её нелепые движения на сцене.