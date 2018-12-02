Аполлон: Иван Дорн поразил Сеть мускулистым телом и страстными танцами

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

Многие думали, что певец не может похвастаться привлекательной фигурой и «стальным» прессом. Как оказалось, Ивана Дорна зря недооценивали, у него весьма привлекательное тело, которое тот показал на видео.

В своем Instagram Иван Дорн опубликовал новый ролик. На нем певец танцует без футболки и в коротких шортах. Под зажигательную музыку Иван Дорн продемонстрировал несколько танцевальных движений.

Иван Дорн поразил Сеть мускулистым телом и страстными танцами. По мнению комментаторов, у певца прекрасная фигура, а его мускулам могут позавидовать многие. «Аполлон», - написали под видео восторженные фанатки Ивана Дорна.

Поклонницы признались, что Иван Дорн открылся для них с новой стороны. Теперь они воспринимают его не только как певца и обладателя приятного голоса. По словам фанаток, Иван Дорн стал для них секс-символом, который привлекает их еще и своим телом. Видео с танцами Дорна собрало уже почти 30 000 лайков и массу комментариев.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот период 36-летняя супруга Игоря Николаева успела преобразиться. Фанаты с удовольствием отметили, что она стала...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

«Бюджетник» LADA Granta с премиальным тюнингом удивил сеть

В интернете появились изображения тюнингованного лифтбека LADA Granta 2018 модельного...

На нас стоит клеймо: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова не может найти работу

 Актриса, сыгравшая Веру Воронину, жену Костика в нашумевшем сериале «Воронины»,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ