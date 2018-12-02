Аполлон: Иван Дорн поразил Сеть мускулистым телом и страстными танцами

Многие думали, что певец не может похвастаться привлекательной фигурой и «стальным» прессом. Как оказалось, Ивана Дорна зря недооценивали, у него весьма привлекательное тело, которое тот показал на видео.

В своем Instagram Иван Дорн опубликовал новый ролик. На нем певец танцует без футболки и в коротких шортах. Под зажигательную музыку Иван Дорн продемонстрировал несколько танцевальных движений.

Иван Дорн поразил Сеть мускулистым телом и страстными танцами. По мнению комментаторов, у певца прекрасная фигура, а его мускулам могут позавидовать многие. «Аполлон», - написали под видео восторженные фанатки Ивана Дорна.

Поклонницы признались, что Иван Дорн открылся для них с новой стороны. Теперь они воспринимают его не только как певца и обладателя приятного голоса. По словам фанаток, Иван Дорн стал для них секс-символом, который привлекает их еще и своим телом. Видео с танцами Дорна собрало уже почти 30 000 лайков и массу комментариев.