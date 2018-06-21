Брэд Питт решил "купить" любовь детей

Известный американский актер и продюсер буквально заваливает детей подарками, по словам близких знакомых. Он активно дарит им модные гаджеты, для того чтобы повлиять на решение суда об опеке над детьми.

Окружение Брэда Питта утверждает, что он абсолютно изменился после разрыва с Анджелиной Джоли. Актер ранее славился своим пристрастием к строгим и консервативным методам воспитания. Однако сейчас он всеми способами пытается переманить их совместных с американской актрисой детей на свою сторону "купить" их любовь.

Как рассказывает источник из близкого круга знакомых звездной пары, Брэд прекрасно понимает, что это противоречит правилам, которым он учил своих детей, но они отвечают на его знаки внимания. Его поступки стали очень влиять на отношения детей к отцу. Например, Мэддокс и Пэкс сейчас хотят намного больше времени проводить с папой, чем раньше.

Актер обустраивает свой дом так, чтобы его дети остались в восторге. Так, Питт построил во дворе собственного дома скейт-парк. Также мужчина планирует с приходом тепла разместить аквапарк и скалодром. Все это мужчина делает, для того чтобы поделить опеку с Джоли пополам.

Ранее стало известно, что вопрос об опеке над детьми будет решен судом в самое ближайшее время. Соглашение по этому вопросу станет финальным аккордом в длительном и мучительном бракоразводном процессе актеров.