Алексей Воробьев записал бесплатную песню в честь погибшего пса

Сегодня, 13:33 \\ Шоу-бизнес

Певец признался, что не стал загружать ее в iTunes, так как не хочет зарабатывать с помощью данной композиции.

 Известный российский исполнитель Алексей Воробьев записал новую композицию, которую вместе с фотографией погибшего пса опубликовал на личной странице в социальной сети "ВКонтакте". В ответ на это фанаты стали просить, чтобы песня появилась для скачивания через iTunes, однако он отказал на эту просьбу и объяснил причину поступка.

 Оказалось, не так давно у Воробьева умерла собака, и эта утрата сильно по нему ударила. В ее честь он решил написать песню, а после разместил ее в открытом доступе. Как отмечают поклонники, она получилась очень трогательной. Многим понравились строки из нее:

"Когда растает первый снег,

Растают слезы вместе с ним.

И, может, не прожить без бед,

Но можно улыбаться им".

Также фанаты выразили свое мнение в отношении того, насколько песня стала им близка: "Спасибо за душевное исполнение... Мурашки просто", "Не могу, так больно смотреть на вас. Песня очень душевная", "Как же мы любим наших ушастых друзей... Прошел год, как моя Сьюзи ушла из жизни, а слезы до сих пор льются, и сердце разрывается на части...".

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Автор - Мартина Корф
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