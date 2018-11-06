Сценарист "Пилы" хочет снять хоррор про Бэтмена

Джеймс Ван признался, что ещё до «Аквамена» хотел снять настоящий хоррор, только с персонажем DC в главной роли.

Известный написанием сценария к успевшей сделать себе имя «Пиле», севший в кресло режиссёра «Аквамена» Джеймс Ван признался, что уже давно лелеет мечту снять настоящий мрачный хоррор про Бэтмена. Режиссёр источником своего вдохновения считает довольно мрачного и готичного бэтмена Тима Бёртона.

Стоит отметить, что вовлечение в хоррор-индустрию у Вана всё-таки получалось: помимо «Пилы», он отметился также как сценарист для таких известных ужастиков, как «Астрал» и «Заклятие». Однако, после этого все его попытки снять хоррор заканчивались чем-то вроде «Форсажа 7». В своём интервью для Screen Rant Ван рассуждает о том, что будучи довольно мрачным персонажем, Бэтмен идеально подходит для фильма ужасов. Но так как персонаж был включён в расширенную киновселенную DC, успех которой оставляет желать лучшего ввиду чрезмерного копирования приёмов киновселенной Marvel, то Вану могут и дать зелёный свет в случае, если киновселенной потребуется срочная реанимация.

Тем временем, уже 13 декабря все желающие смогу оценить режиссёрскую работу Ванна в фильме «Аквамен».