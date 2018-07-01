Я сама как не своя: Ольга Бузова показала откровенное фото из душа

Сегодня, 13:22 \\ Шоу-бизнес

Певица и ведущая «Дом-2» нередко публикует снимки в купальниках, но своим последним снимком она вызвала в Сети крайне бурную реакцию. На фото Ольга Бузова позирует в бикини, повернувшись к камере спиной.

Ольга Бузова показала в своем Instagram откровенное фото из душа. На черно-белом снимке певица стоит под льющейся водой. Для фото Бузова выбрала откровенный купальник, который практически не скрывает тела звезды.

«Я сама как не своя», - подписала снимок Бузова. Певица активно рекламирует свою новую песню, поэтому не упускает любой возможности напомнить о треке в своем Instagram. Пользователи неоднозначно отреагировали на откровенное фото.

В комментариях под снимком мнения поклонников разделились. Одни пишут, что Бузова имеет красивую фигуру и нет ничего зазорного в том, чтобы та фотографировалась в купальнике. Другие же находят снимок пошлым и упрекают певицу в излишней откровенности. Несмотря на все негативные комментарии, откровенное фото из душа, на котором Бузова позирует в купальнике, собрало уже почти 200 000 лайков.

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Автор - Анна Пушкина
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