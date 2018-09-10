Чулпан Хаматова рассказала о слезах и боли в железных трусах на репетиции спектакля Кирилла Серебренникова

Сегодня, 12:43 \\ Шоу-бизнес

Народная артистка России Чулпан Хаматова рассказала в интервью о том, как она расплакалась от боли на репетиции спектакля режиссера Кирила Серебренниклова «Голая пионерка».


Интервью с откровенными воспоминаниям Хаматовой было размещено на YouTube-канале «ещенепознер».

Актриса поведала, что ее знакомство с Серебренников было абсолютно случайным и произошло в аэропорту. От предложил ей роль Клеопаты в новой постановке «Антоний и Клеопатра». В последствии, режиссер изменил намерения и решил поставить с участием Чулпан Хаматовой гротескный роман писателя Михаила Кононова «Голая пионерка». Как созналась актриса, соблазн поработать с Серебренниковым был так велик, что она решилась и они начали репетировать.

И вот, на одной из репетиций ее на достаточно долгое время подвесили над сценой в неудобных железных трусах с карабинами, которые причиняли артистке боль. По ее словам, она вспомнила, что в начале они с Серебренниковым договаривались на роль царицы Клеопатры и тихо расплакалась, чтобы не мешать актерам, которые внизу на сцене разбирали один из эпизодов постановки.

Режиссер заметил ее слезы и успокоил Хаматову, пообещав, что в следующий раз она обязательно выйдет на сцену в роли Клеопатры.

В романе «Голая пионерка» рассказано о девочке-подростке, которая по собственной воле ушла на фронт во время Великой Отечественной войны, скрыв свой настоящий возраст.

В повествовании подробно описаны переживания взрослеющей девушки, ставшей объектом сексуальных связей с офицерами своей воинской части. Также в романе поднимаются темы людоедства в блокадном Ленинграде и показательных мотивирующих расстрелов офицеров, проводимых маршалом Жуковым. В романе он выведен под псевдонимом Зуков.

Напомним, что режиссер Кирилл Серебренников, руководитель московского театра «Гоголь центр» находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Ему было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Сам режиссер своей вины не признает.

Защитники режиссера назвали дело против Серебренникова политически мотивированным, потому что режиссер многократно публично выступал с критикой российских властей, а не некоторые эксперты оценивали его взгляды как радикальные.

Дело Серебренникова вызвало широкий общественный резонанс, однако некоторые коллеги режиссера не согласились с тем, что это дело имеет политическую подоплеку.

Чулпан Хаматова – российская актриса театра и кино, общественный деятель. Одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь». Ведущая актриса театра «Современник». Известна по экранизации романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и по ролям в фильмах «72 метра», «Дети Арата» и мини-сериалу «Достоевский».

Помимо этого актриса снимается в клипах и рекламе, а также работает над озвучиванием мультфильмов. К примеру, ранее она подарила свой голос персонажу американской актрисы Мэрил Стрип в проекте «Арктика 3D»

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Автор - Анна Андреева
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