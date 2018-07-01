Меган Фокс стала археологом!

Известная голливудская актриса теперь ведёт своё научное шоу.

Почти десять лет назад имя актрисы Меган Фокс было у всех на слуху. Роль в таких блокбастерах, как «Трансформеры» и «Тело Дженнифер» определённо позволили актрисе оставить свой след в кинематографе. В свои 23 она стала настоящим секс-символом и прослыла тем ещё провокатором, а после непродолжительной кинокарьеры успела выйти замуж и даже родить троих детей.

Поэтому на первый взгляд может показаться, что шоу «Легенды утерянного с Меган Фокс» было продвинуто каким-то продюсером, чтобы забайтить побольше зрителей. Однако, как утверждает Фокс, он сама лично продвигает это шоу, так как всю жизнь её привлекали мифы и чудеса древнего мира. Конечно же, не стоит ожидать чрезмерно научной подачи от примерно часовых по длине выпусков, но Меган Фокс обещает, что ей действительно есть чем поделиться со зрителями.

Данное шоу должно стартовать уже 4 декабря на телеканале Travel Channel.