Дакота и Соколовский помирились ради своей дочери

Теперь певица отпустила все обиды и даже упомянула фамилию своего экс-мужа у себя в Instagram. Рита Дакота и Влад Соколовский сумели пережить тяжелый развод и им удалось восстановить отношения.

Источники из окружения Дакоты и Соколовского рассказали, что в отношениях пары произошли изменения. По данным, экс-супруги помирились ради своей дочери. Конечно, теперь Дакота и Соколовский не относятся друг к другу как супруги. Они общаются «по-пацански», их отношения можно сравнить с общением брата и сестры.

По словам источника, Дакота уже не «сбегает» из дома, когда Соколовский приезжает за дочерью. Они все еще не готовы проводить время с ребенком вместе, однако в их отношениях явно наступил новый этап. Это подтверждает и новый пост в Instagram Риты Дакоты.

Певица написала, что вчера она расплакалась, увидев елочные игрушки. Дакота плакала не от жалости к себе, ее захлестнула ностальгия. По словам певицы, у нее с Соколовским были самые лучшие новогодние праздники. Дакота утверждает, что она уже не чувствует боль, теперь она испытывает лишь «свет и благодарность». По словам певицы, она забыла все плохое.

Пользователи также заметили, что Дакота и Соколовский снова подписались друг на друга в Instagram. По всей видимости, экс-супруги готовы и дальше идти на примирение, лишь бы их дочь Мия была счастлива.