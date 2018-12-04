Дакота и Соколовский помирились ради своей дочери

Сегодня, 11:41 \\ Шоу-бизнес

Теперь певица отпустила все обиды и даже упомянула фамилию своего экс-мужа у себя в Instagram. Рита Дакота и Влад Соколовский сумели пережить тяжелый развод и им удалось восстановить отношения.

 Источники из окружения Дакоты и Соколовского рассказали, что в отношениях пары произошли изменения. По данным, экс-супруги помирились ради своей дочери. Конечно, теперь Дакота и Соколовский не относятся друг к другу как супруги. Они общаются «по-пацански», их отношения можно сравнить с общением брата и сестры.

По словам источника, Дакота уже не «сбегает» из дома, когда Соколовский приезжает за дочерью. Они все еще не готовы проводить время с ребенком вместе, однако в их отношениях явно наступил новый этап. Это подтверждает и новый пост в Instagram Риты Дакоты.

Певица написала, что вчера она расплакалась, увидев елочные игрушки. Дакота плакала не от жалости к себе, ее захлестнула ностальгия. По словам певицы, у нее с Соколовским были самые лучшие новогодние праздники. Дакота утверждает, что она уже не чувствует боль, теперь она испытывает лишь «свет и благодарность». По словам певицы, она забыла все плохое.

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С недавней репы..Ребята болтают за спиной о том, как сделать вступление лучше, а я пою душой, пою самым центром своего сердечка... ‘Просто первая зима моя после тебя...’. Вчера я расплакалась в Азбуке Вкуса, увидев красивые елочные игрушки. Не от жалости к себе, но от ностальгии. У нас с Соколовскими были самые лучшие новогодние праздники за всю мою жизнь. Мы варили глинтвейн и пекли печенье, мы покупали одинаковые свитера с оленями и собирали по городу лучшие елочные игрушки для Рождества у @igor_kalmykov , мы ходили на ярмарки, ели сахарных петушков и танцевали под снегопадом, мы включали Френка Синатру на Christmas Radio и зажигали герлянды по всему дому, мы были действительно счастливы. Когда боль проходит и остаётся только память, только свет и благодарность, ты вдруг забываешь все плохое, ‘выключаешь’ все обиды и по-настоящему благодаришь небо и жизнь за опыт, а вместе с ними и людей, причинивших тебе боль, за счастье и любовь. У многих не было такой семьи никогда в жизни, у меня была почти 5 лет. Ну разве не повод верить в чудеса? Я знаю, что однажды у меня снова будет такая семья, но уже взаправду, и, возможно (было бы неплохо), на всю жизнь. Так, чтобы мы пекли этих имбирных пряничных человечков где-то за городом в домике у леса в преддверии 2065ого, и мы бы с кем-то родным и любимым, привычно держась за руки сквозь года, в голос ворчали на младшего внука за то, что он без шапки выбегает лепить снеговиков.. Вчера я поняла, наконец, что пришла зима. Это моя «первая такая глупая зима, где я сама», но у меня есть чёткое ощущение, что она должна стать волшебной. Я сделаю ее такой для Мии, ведь у всех должно быть новогоднее чудо, мы сами его создаём ❤️❤️❤️

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Пользователи также заметили, что Дакота и Соколовский снова подписались друг на друга в Instagram. По всей видимости, экс-супруги готовы и дальше идти на примирение, лишь бы их дочь Мия была счастлива.

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Автор - Анна Пушкина
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