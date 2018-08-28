Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом

Сегодня, 11:34 \\ Шоу-бизнес

Популярный американский комедийный актер Эдди Мерфи снова стал отцом. Сын у 57-летнего мужчины родился в минувшую пятницу. Ребенка Мерфи родила его подруга Пейдж Батчер, работающая моделью.

Известно, что актер является многодетным отцом. Однако это не явилось для него поводом останавливаться. Десятый ребенок Эдди Мерфи уже даже получил имя. Его назвали Макс Чарльз. Сообщается, что малыш появился на свет весом три килограмма и ростом 48 сантиметров. Представитель актера дал небольшой комментарий. Он отметил, что счастливая мать и новорожденный чувствуют себя очень хорошо. В настоящий момент они отдыхают.

Не секрет, что Эдди Мерфи и его подруга Пейдж Батчер встречаются с 2012 года. Незадолго до рождения Макса Чарльза возлюбленные обручились. При этом сын уже второй совместный ребенок пары. Первый родился уже почти 3 года назад. Тогда на свет появилась девочка, которую назвали Иззи.

Комедийный актер имеет еще восемь детей от прошлых браков и официально не оформленных отношений. Первенцу Мерфи уже исполнилось 29 лет. Его Эдди родила подруга Полетт Макнили. Кроме того, практически сразу после появления на свет первого сына Эдди Эрика родилась дочь Кристина. Девушке сейчас 28 лет, ее матерью является Тамара Гуд.

Еще пятеро детей появилось у звезды, за время супружества. 13 лет он состоял в браке с Николь. При этом еще один ребенок появился на свет со скандалом. Его матерью является участница группы Spice Girls. Сообщалось, что Мерфи бросил женщину, когда она была уже на шестом месяце беременности и отказался признавать ребенка, поэтому певице пришлось доказывать его отцовство с помощью суда.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот период 36-летняя супруга Игоря Николаева успела преобразиться. Фанаты с удовольствием отметили, что она стала...

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

«Я сама как не своя»: Ольга Бузова намекнула о беременности и отце ребёнка

Ольга Бузова в своем инстаграмме намекнула фанатам о появлении новой любви. В ноябре...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ