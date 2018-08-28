Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом

Популярный американский комедийный актер Эдди Мерфи снова стал отцом. Сын у 57-летнего мужчины родился в минувшую пятницу. Ребенка Мерфи родила его подруга Пейдж Батчер, работающая моделью.

Известно, что актер является многодетным отцом. Однако это не явилось для него поводом останавливаться. Десятый ребенок Эдди Мерфи уже даже получил имя. Его назвали Макс Чарльз. Сообщается, что малыш появился на свет весом три килограмма и ростом 48 сантиметров. Представитель актера дал небольшой комментарий. Он отметил, что счастливая мать и новорожденный чувствуют себя очень хорошо. В настоящий момент они отдыхают.

Не секрет, что Эдди Мерфи и его подруга Пейдж Батчер встречаются с 2012 года. Незадолго до рождения Макса Чарльза возлюбленные обручились. При этом сын уже второй совместный ребенок пары. Первый родился уже почти 3 года назад. Тогда на свет появилась девочка, которую назвали Иззи.

Комедийный актер имеет еще восемь детей от прошлых браков и официально не оформленных отношений. Первенцу Мерфи уже исполнилось 29 лет. Его Эдди родила подруга Полетт Макнили. Кроме того, практически сразу после появления на свет первого сына Эдди Эрика родилась дочь Кристина. Девушке сейчас 28 лет, ее матерью является Тамара Гуд.

Еще пятеро детей появилось у звезды, за время супружества. 13 лет он состоял в браке с Николь. При этом еще один ребенок появился на свет со скандалом. Его матерью является участница группы Spice Girls. Сообщалось, что Мерфи бросил женщину, когда она была уже на шестом месяце беременности и отказался признавать ребенка, поэтому певице пришлось доказывать его отцовство с помощью суда.