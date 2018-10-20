Ксения Бородина мечтает проснуться с плоским животом

Мало кто знает, но сейчас телеведущая придерживается довольно строгих ограничений в питании. Гонка за фигурой мечты стала еще жестче перед новогодними праздниками.

Многие люди замечают за собой, что поправляются зимой, ведь именно в холодное время года так хочется пить горячий чай вприкуску со сладким. Ксения Бородина одна из тех девушек, кто не позволяет себе таких вольностей. Многие помнят, что всего несколько лет назад она выглядела несколько иначе, ведь за это время сильно похудела.

Именно по этой причине супруга Курбана Омарова не позволяет себе кушать все, что ей захочется, а особенно на ночь. В новом посте на личной странице в Instagram она призналась, что не может позволить себе кушать сладкое, мучное и даже колбасу, так как утром мечтает проснуться с плоским животом.

Это и является ее мотивацией, чтобы держаться и не срываться во время диеты, хотя самого этого слова Бородина предпочитает избегать, чтобы не чувствовать себя ущемленной и не начать есть все подряд.