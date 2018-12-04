Фанаты предрекают провал Басты на «Голос.Перезагрузка» после клипа с Алсу

Сегодня, 10:59 \\ Шоу-бизнес

Очередная волна хейтерства в адрес рэпера Басты может закончиться крахом на шоу «Голос.Перезагрузка».

Дело в том, что после триумфа с поддержкой рэпера Хаски Василий Вакуленко решил представить клип на песню «Мы с тобой». Неожиданный дуэт с певицей Алсу выдался довольно-таки неоднозначным. Это объясняется тем, что Басту привыкли видеть брутальным рэпером, а в результате он всё больше углубляется в лирическую музыку. Ему ранее уже предрекали провал на разных шоу и обвиняли в «попсовости», а теперь и вовсе участники шоу «Голос.Перезагрузка» могут отказываться от рэпера как наставника. Дело в том, что большинство из них поддерживали Басту как раз за его необычный подход как тренера, а теперь он оказался не таким и брутальным. Фанаты рэпера уже высказали мнение, что проблемы Басты начались после премьеры песни «Выпускной», которая собрала рекордное для рэпера число положительных отзывов. Дальше появилась песня «Папа What`s up», «Сансара», получившие признание от фанатов. Но «Мы с тобой» - это шаблонный вариант предыдущих композиций артиста, поэтому и получил множественную критику в свой адрес.

 Участники шоу «Голос.Перезагрузка» на данный момент не высказались по этому поводу, но первые отказы от Басты в качестве наставника могут начаться уже во время следующего эфира, уверяют фанаты. «Вася, Пугачёва ждёт тебя. Но участники Голоса уже нет, ты был кумиром, а стал мямлей», - написал один из подписчиков Басты, который разочаровался в клипе «Мы с тобой».

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Автор - Всеволод Ростиславович
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