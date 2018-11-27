Netflix не будет удалять сериал "Друзья" до конца 2019 года

Стриминговый сервис Netflix подготовил для поклонников культового сериала "Друзья" приятный предновогодний сюрприз. Сервис объявил, что не собирается удалять сериал до конца 2019 года.

Ранее представители Netflix сообщали, что "Друзья" исчезнут с сервиса в январе 2018 года. Отменить непопулярное решение в компании согласились после массового недовольства со стороны зрителей, ведь многие приобретали подписку Netflix только ради того, чтобы пересматривать любимый сериал.

"Друзья" выходили на Netflix после покупки сервисом прав на трансляцию у компании Warner Bros. Действие договора должно было закончиться в 2019 году, так как Warner Media планировал запустить собственный видеосервис. Примеру коллеги последует и компания Disney, которая запускает сервис Disney+.

"Друзья" — комедийный американский сериал, рассказывающий о жизни шестерых друзей. Транслировался на телеканале NBC с сентября 1994 до мая 2004 год. За это время вышло 10 сезонов шоу (236 серий) и оно успело завоевать шесть статуэток "Эмми" и премию "Золотой глобус". Последний эпизод сериала в прямом эфире посмотрели более 52 миллионов зрителей по всему миру.

В главных ролях снялись Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.