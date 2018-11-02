Линдеманн «послал» всех россиян: Шнуров научил солиста Rammstein ругаться русским матом

Лидер «Ленинграда» продолжает «подогревать» скандал с Пригожиным из-за нецензурной лексики. Теперь Шнуров подключил к своим высказываниям еще и немецкого рокера Тиля Линдеманна.

Шнуров опубликовал в своем Instagram новое видео. На нем музыкант показал солиста рок-группы Rammstein. В преддверии зимних праздников Сергей Шнуров попросил Линдеманна поздравить всех с наступающим Новым годом. Затем в кадре появился сам Тиль Линдеманн.

Солист Rammstein произнес нецензурное слово на русском языке, после чего он и Шнуров рассмеялись. Российский музыкант научил Линдеманна ругаться русским матом. По мнению пользователей, все это выглядит весьма провокационно.

В комментариях под видео, в котором солист Rammstein ругается русским матом, появилось много критики. Пользователи пишут, что Шнуров напрасно научил Линдеманна выражаться нецензурной лексикой, ведь это может понравиться далеко не всем его русскоязычным поклонником.

Комментаторы пишут, что Линдеманн «послал» всех россиян, из-за чего к нему может поменяться отношение. Конечно, многие восприняли брань рокера полжительно. Пользователи посчитали ролик весьма забавным, так как многим нравится, что зарубежные звезды приобщаются к «русской культуре».