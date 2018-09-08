Дальше Пугачёва? Поклонники раскритиковали новый клип Басты и Алсу

Басте предложили идти на пенсию и дать дорогу молодым.

38-летний Василий Вакуленко переживает кризис среднего возраста. Это отразилось на его творчестве, и клип «Мы с тобой», где Баста спел дуэтом с Алсу, тому подтверждение. Рэпер никогда не был так близко от провала, и вот опять. Поклонники раскритиковали дуэт и пришли в недоумение, почему у ростовского рэпера в репертуаре теперь так много лирического творчества. Из брутального рэпера с возрастом Вакуленко превратился словно в героя романов. «Пенсия уже близко, а дальше Пугачёва в дуэте будет?» - стали писать недовольные подписчики в комментариях под видеороликом.

Даже сам клип Басты и Алсу получил массу критики с первых же минут после премьеры. За полчаса количество «дизлайков» в 2 раза превысило положительные оценки. Несмотря на поддержку рэпера Хаски, Басту продолжают обвинять в «попсовости», и теперь, кажется на Новый год вполне можно будет увидеть дуэт Вакуленко и Пугачёвой, если же директор Первого канала Константин Эрнст выделит на это огромную сумму денег, но после такого исполнения дорога у Басты одна, и не в Аэропорт как в его песне, а на пенсию.