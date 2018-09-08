Дальше Пугачёва? Поклонники раскритиковали новый клип Басты и Алсу

Сегодня, 10:32 \\ Шоу-бизнес

Басте предложили идти на пенсию и дать дорогу молодым.

38-летний Василий Вакуленко переживает кризис среднего возраста. Это отразилось на его творчестве, и клип «Мы с тобой», где Баста спел дуэтом с Алсу, тому подтверждение. Рэпер никогда не был так близко от провала, и вот опять. Поклонники раскритиковали дуэт и пришли в недоумение, почему у ростовского рэпера в репертуаре теперь так много лирического творчества. Из брутального рэпера с возрастом Вакуленко превратился словно в героя романов. «Пенсия уже близко, а дальше Пугачёва в дуэте будет?» - стали писать недовольные подписчики в комментариях под видеороликом.

Даже сам клип Басты и Алсу получил массу критики с первых же минут после премьеры. За полчаса количество «дизлайков» в 2 раза превысило положительные оценки. Несмотря на поддержку рэпера Хаски, Басту продолжают обвинять в «попсовости», и теперь, кажется на Новый год вполне можно будет увидеть дуэт Вакуленко и Пугачёвой, если же директор Первого канала Константин Эрнст выделит на это огромную сумму денег, но после такого исполнения дорога у Басты одна, и не в Аэропорт как в его песне, а на пенсию.

Поделиться новостью:
Автор - Всеволод Ростиславович
Главное за неделю

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации видеохостинга YouTube, опубликованному в Twitter, вызвал некоторые неполадки в работе сайта. Как шутят представители...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона...

«Я сама как не своя»: Ольга Бузова намекнула о беременности и отце ребёнка

Ольга Бузова в своем инстаграмме намекнула фанатам о появлении новой любви. В ноябре...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ