Мы счастливы: Волочкова ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной

Некая девушка заявила, что ее гражданский муж, работающий в охране, крутит роман с Волочковой. Якобы, мужчина, приехавший в Москву из Чечни, изменяет своей сожительнице с балериной.

Не так давно в Сети появились слухи о том, что Анастасия Волочкова строит отношения с несвободным мужчиной. Пожелавшая остаться неизвестной рассказала, что ее сожитель тайно встречается с балериной. К такому выводу она пришла, когда увидела снимки Волочковой в ее Instagram. На фотографиях девушка заметила носки и часы, которые носит ее гражданский муж.

Волочкова не стала долго молчать. Балерина ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной. У себя в Instagram она разместила сразу несколько видео, в которых обратилась к поклонникам и недоброжелателям.

По словам Анастасии Волочковой, ее мужчина не имеет отношения к охране и никогда не был женат. Балерина рассказала, что ее избраннику 38 лет. «Мы счастливы», - заявила Волочкова, опровергая слухи о романе с женатым мужчиной.

По словам Волочковой, она не станет показывать своего мужчину в Сети. Однако, балерина обещает, что она обязательно покажет возлюбленного в день свадьбы или в преддверии торжества. По мнению пользователей Сети, Волочкова снова собралась замуж, но будет и дальше хранить интригу для большего ажиотажа.