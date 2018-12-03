Мы счастливы: Волочкова ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной

Сегодня, 10:13 \\ Шоу-бизнес

Некая девушка заявила, что ее гражданский муж, работающий в охране, крутит роман с Волочковой. Якобы, мужчина, приехавший в Москву из Чечни, изменяет своей сожительнице с балериной.

Не так давно в Сети появились слухи о том, что Анастасия Волочкова строит отношения с несвободным мужчиной. Пожелавшая остаться неизвестной рассказала, что ее сожитель тайно встречается с балериной. К такому выводу она пришла, когда увидела снимки Волочковой в ее Instagram. На фотографиях девушка заметила носки и часы, которые носит ее гражданский муж.

Волочкова не стала долго молчать. Балерина ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной. У себя в Instagram она разместила сразу несколько видео, в которых обратилась к поклонникам и недоброжелателям.

По словам Анастасии Волочковой, ее мужчина не имеет отношения к охране и никогда не был женат. Балерина рассказала, что ее избраннику 38 лет. «Мы счастливы», - заявила Волочкова, опровергая слухи о романе с женатым мужчиной.

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Это тем, кто взбудоражен моей личной жизнью и кому она так сильно не дает покоя..🤣 Я понимаю, что все хотят узнать имя любимого человека Анастасии Волочковой, где он покупает носки и какие часы носит 😂 Когда придет время, я обязательно расскажу о нем больше. На данный момент я готова только сказать, что это мой любимый мужчина, что мы очень счастливы вместе. Точно скажу, что он не имеет никакого отношения к охране и службе безопасности 🙈 Я искренне желаю всем обрести любовь, заниматься своей жизнью и не обращать внимание на людей, которые пишут глупости и пытаются обрести популярность благодаря моему имени. Или устраивая личные разборки со своими бывшими мужчинами, устраивая истерики, приплетая мое имя зачем-то. 👀 И не приписывать мне тех мужчин, которые в реальности не имеют ко мне никакого отношения.🤣 А если вы очень хотите увидеть моего мужчину, дождитесь фото с нашей свадьбы! Или в преддверии ее.😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet

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По словам Волочковой, она не станет показывать своего мужчину в Сети. Однако, балерина обещает, что она обязательно покажет возлюбленного в день свадьбы или в преддверии торжества. По мнению пользователей Сети, Волочкова снова собралась замуж, но будет и дальше хранить интригу для большего ажиотажа.

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Автор - Анна Пушкина
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