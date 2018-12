Мы счастливы: Волочкова ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной

View this post on Instagram

Это тем, кто взбудоражен моей личной жизнью и кому она так сильно не дает покоя..🤣 Я понимаю, что все хотят узнать имя любимого человека Анастасии Волочковой, где он покупает носки и какие часы носит 😂 Когда придет время, я обязательно расскажу о нем больше. На данный момент я готова только сказать, что это мой любимый мужчина, что мы очень счастливы вместе. Точно скажу, что он не имеет никакого отношения к охране и службе безопасности 🙈 Я искренне желаю всем обрести любовь, заниматься своей жизнью и не обращать внимание на людей, которые пишут глупости и пытаются обрести популярность благодаря моему имени. Или устраивая личные разборки со своими бывшими мужчинами, устраивая истерики, приплетая мое имя зачем-то. 👀 И не приписывать мне тех мужчин, которые в реальности не имеют ко мне никакого отношения.🤣 А если вы очень хотите увидеть моего мужчину, дождитесь фото с нашей свадьбы! Или в преддверии ее.😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet