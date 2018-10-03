Пятилетняя дочь Ким Кардашьян умилила образом Селены Гомес

Стоит отметить, что в столь раннем возрасте Норт Уэст уже разбирается в моде и даже начала свою модельную карьеру, участвуя в настоящем показе.

Пятилетняя дочь известного 41-летнего американского рэпера Канье Уэста и его супруги, 38-летней фотомодели и актрисы Ким Кардашьян, продолжает покорять сеть своей харизмой и необычным вкусом. На сей раз она умилила поклонников звездной пары фотографией, на которой запечатлена в образе Селены Гомес из музыкального клипа "Taki Taki".

Норт Уэст не стесняется фотографироваться с удовольствием позирует перед камерой. Также поклонники заметили, что она не просто скопировала наряд известной певицы, но также и добавила в него свой аксессуар - стильные очки, стекла которых сделаны в виде красных женских губ.