Пятилетняя дочь Ким Кардашьян умилила образом Селены Гомес

Сегодня, 10:08 \\ Шоу-бизнес

Стоит отметить, что в столь раннем возрасте Норт Уэст уже разбирается в моде и даже начала свою модельную карьеру, участвуя в настоящем показе.

 Пятилетняя дочь известного 41-летнего американского рэпера Канье Уэста и его супруги, 38-летней фотомодели и актрисы Ким Кардашьян, продолжает покорять сеть своей харизмой и необычным вкусом. На сей раз она умилила поклонников звездной пары фотографией, на которой запечатлена в образе Селены Гомес из музыкального клипа "Taki Taki".

 

 Норт Уэст не стесняется фотографироваться с удовольствием позирует перед камерой. Также поклонники заметили, что она не просто скопировала наряд известной певицы, но также и добавила в него свой аксессуар - стильные очки, стекла которых сделаны в виде красных женских губ.

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Автор - Мартина Корф
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