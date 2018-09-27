Виктория Бекхэм удивила публику откровенным нарядом

44-летняя Виктория Бекхэм не устает поражать публику своими яркими образами. На этот раз она предстала перед общественностью в откровенном наряде, который только подчеркнул ее отличную фигуру.

Британская певица появилась вместе со своим мужем Дэвидом Бекхэмом на мероприятии House House Haig – вечеринке, которая состоялась в клубе Laylow в Ноттинг-Хилле. На этот раз звезда выбрала очень простой образ, но довольно элегантный. Виктория надела обычные джинсы и прозрачную блузку.

Причем некоторые отметили, блузка была просвечивающей настолько, что было видно даже нижнее белье. При этом наряд певицы вовсе не выглядел вульгарно. Многие журналисты подчеркнули, что Бекхэм, как это обычно бывает, выбрала самое удачное сочетание для своей фигуры и внешности, поэтому выглядела очень стильно. Как указали обозреватели, прозрачная блузка удачно смотрелась за счет простых джинсов с высокой талией. Кроме того, завершением внешнего вида стали остроносые туфли. А в качестве яркой детали добавила красный маникюр. Сам же Дэвид появился в строгом сером костюме.

Напомним, ранее сообщалось о распространении слухов вокруг звездной пары относительно пополнения в семействе. В СМИ шла речь о том, что супруги воспользуются услугами суррогатной матери. При этом сама Виктория упорно опровергает все слухи.