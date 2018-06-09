На нас стоит клеймо: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова не может найти работу

Актриса, сыгравшая Веру Воронину, жену Костика в нашумевшем сериале «Воронины», рассказала о проблемах. По словам Екатерины Волковой, она застряла в амплуа положительной и доброй актрисы.

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова не может найти работу. По словам актрисы, которая уже 9 лет снимается в сериале, работа в проекте не совсем оправдала ее надежды. Конечно, Волкова стала популярной и заимела множество поклонников. Однако, «Воронины» не открыли ей дорогу в мир полнометражных фильмов и других сериалов.

«На нас стоит клеймо», - рассказала Екатерина Волкова о себе и своих коллегах по сериалу «Воронины». Сейчас актриса ходит по кастингам, но она редко получает новые роли. Волкову узнают, а потом говорят, что она не подходит на роль по своему типажу. Также актрису часто могут спутать с другой артисткой Екатериной Волковой.

Из-за всего этого звезда «Ворониных» нередко плачет в ванной. Когда негативные эмоции накапливаются, а обида уже переполняет актрису, она расстраивается и уже не может сдерживать слезы. Несмотря на все сложности, Екатерина Волкова уверенна, что после окончания съемок «Ворониных» она и дальше будет играть в театре. Актриса также верит, что позже к ней придут и роли в кино. По словам Волковой, сериал «Воронины» уже является «обузой» для СТС, но телеканал не хочет его закрывать из-за высоких рейтингов и большой любви зрителей.