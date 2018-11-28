Анджелину Джоли заподозрили в романе с 42-летним Дэвидом Ойелоуо – СМИ

Сегодня, 09:13 \\ Шоу-бизнес

Детей знаменитостей регулярно замечают папарацци, которые и считают, что у актрисы появился новый роман.

Американские СМИ утверждают, что кинозвезда Анджелина Джоли начала встречаться с женатым 42-летним коллегой Дэвидом Ойелоуо. К таким выводам западные журналисты пришли после того, как шестеро детей все чаще стали вместе с матерью посещать особняк Ойелоуо и играть с наследниками актера.

Напомним, что Дэвид с 1998 года состоят в официальном браке с Джессикой Ойелоуо.

Также сама Джоли не комментирует свою личную жизнь, однако не отрицает, что в её жизни появился новый возлюбленный. Напомним, что ранее СМИ приписывали Анджелине роман с актером Киану Ривзом.

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Автор - Светлана Тарабан
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