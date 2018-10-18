Экс-супруга Резо Гигинеишвили вновь стала мамой

Известно, что после расставания с ним Анастасия Кочеткова уехала из России в Америку и там нашла свою новую любовь.

Накануне на официальной странице известной российской певицы и экс-супруги российского режиссера Резо Гигинеишвили Анастасии Кочетковой в социальной сети Facebook появилась новая фотография, на которой она запечатлена не одна, а вместе со своей семьей. Примечательно то, что общественность знала лишь о первом ее ребенке, дочери Марии. На новом же фото она запечатлена держащей на руках маленького ребенка, который на вид выглядит как появившийся на свет всего несколько месяцев назад.

В комментариях Кочеткова все равно не дала никаких объяснений и заявлений по этому поводу. Тем не менее, поклонникам не было сложно догадаться, что выпускница телепередачи "Фабрика звезд 4" вновь стала мамой. Они стали поздравлять ее и желать счастья ей и ребенку.

Напомним, Анастасия Кочеткова состояла в браке с Гигинеишвили на протяжении всего лишь трех лет начиная с 2005 года. После расставания с ней он нашел себе пару в лице младшей дочери Никиты Михалкова Надежды. Пара воспитывает двоих детей, Ивана и Нину.