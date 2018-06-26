"Хватает на скромную жизнь": Звезды российской эстрады рассказали о размерах своих пенсий

Российские исполнители нечасто озвучивают размеры своих пенсионных выплат. Ведь некоторые из них не идут ни в какое сравнение с гонорарами, которые звезды шоу-бизнеса получают в течение своей карьеры. Так, Владимир Винокур получает всего 10 тысяч рублей.

Благодаря специфике своей профессии российские исполнители могут зарабатывать очень большие деньги в случае успешности своей музыкальной карьеры. Они могут позволить себе приобретать дорогостоящую недвижимость и очень много путешествовать по миру. Однако это совсем не значит, что размеры их пенсий будут чем-то отличаться от пенсионных выплат других граждан России.

Роза Сябитова рассказала, что получает всего 14 тысяч в месяц. Именно поэтому она продолжает активно работать и участвовать в различных проектах. ««Когда я людям говорю, что вышла на пенсию, они делают такое лицо, как будто бы я сказала, что лежу в гробу», - заявляет Сябитова. По ее словам, это абсолютно нормальный период жизни, который никак не ограничивает человека в его возможностях. Как отметила звезда, нужно бояться не пенсии, а бедной старости.

Примечательно, что некоторые артисты получают даже меньше. Например, Александр Панкратов-Черный получает всего 13 тысяч в месяц. Примадонна же может похвастаться суммой в 17 тысяч рублей. Интересно, что, по словам Максима Галкина, раньше сумма была гораздо меньше. Однако он заявил, что супруги не переживают из-за пенсий, ведь в их семье есть «рабочая лошадка», и это Максим. Одну из самых больших пенсионных выплат получает София Ротару. Сообщается, что в переводе в рубли у звезды выходит около 35 тысяч в месяц. Знаменитый певец и актер Михаил Боярский признался, что ежемесячной выплаты хватает на "скромную жизнь", она составляет 20 тысяч рублей.