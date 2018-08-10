52-летняя Наталья Штурм публикует откровенные снимки с отдыха

Сегодня, 07:26 \\ Шоу-бизнес

52-летняя Наталья Штурм публикует откровенные снимки. Сейчас звезда 90-х отдыхает в Арабских Эмиратах.

 На днях певица поделилась со своими подписчиками в Инстаграм фотографиями. На них Наталья предстает в купальники с откровенным декольте. На других фотографиях купальный костюм более сдержан, но позы, в которых находилась Штурм, удивили ее поклонников.

 В комментариях стали сравнивать певицу с Анастасией Волочковой. Единственным отличием, по мнению пользователей Сети, стало отсутствие шпагата у Штурм.

Двусмысленные позы и откровенные наряды расстраивают фанатов 52-летней Штурм. Однако не все осудили действия певицы. Некоторые отметили, что Наталья отдыхает в компании мужчины, поэтому и старается выглядеть привлекательно для своего мужчины, что заслуживает одобрения. К тому же, Штурм для своего возраста находится в хорошей форме, которую нестыдно показать.

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Автор - Мария Титова
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