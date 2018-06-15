Настасья Самбурская рассказала историю своего успеха в рамках эстафеты «Россия – страна возможностей»

Сегодня, 05:48 \\ Шоу-бизнес

Актриса театра и кино Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram своей историей достижения успеха. В рамках челленджа «Россия – страна возможностей» актриса рассказала, что добилась успеха в карьере «назло всем и даже себе».

Самбурская подчёркивает, что у неё не было в жизни просто какого-то везения. Свои достижения она называет наградой за упорство и целеустремлённость. С малых лет её убеждали в отсутствии каких-то особых талантов. Даже семья не поддерживала девушку в её стремлениях. Однако ей удалось поступить в Российскую академию театрального искусства, а уже с третьего курса актриса совмещала учёбу и работу в театре на Малой Бронной, с которым её судьба связана уже не менее десяти лет.

Затем Настасья начала сниматься в кино и завела блог в Instagram, с помощью которого могла делиться свои мыслями, креативом. Это оценило большое количество людей. Количество подписок на её страницу росло с невероятной скоростью. Именно в тот момент девушка поверила в себя. И сейчас, рассказывая историю своего успеха, актриса убеждает людей, что не стоит бояться начинать что-то новое, потому что все рамки и ограничения существует только в их голове.

Принять участие в челлендже звезда пригласила своих коллег и друзей Виктора Дробыша, Наталью Рудову и Дмитрия Иванова.

Впервые в кино Настасья Самбурская появилась в массовку сериала «Есенин». Однако началом её карьеры считаются съёмки в сериале «Обручальное кольцо». По-настоящему знаменитой актрису сделала роль студентки Кристины в сериале «Универ. Новая общага», показ которого проходил на канале ТНТ.

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