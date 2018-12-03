Ольга Серябкина рассказала подписчикам о случившемся нападении в Москве

Сегодня, 03:32 \\ Шоу-бизнес

Ольга Серябкина (участница группы «Серебро») рассказала подписчикам о случившемся нападении в Москве. Видеообращение опубликовано в личном микроблоге девушки.

 Стало известно, что в конце ноябре на солистку «Серебра» было совершено нападение. Ольга подтвердила информацию. Однако более подробно рассказала об инциденте только сейчас.

Девушка поблагодарила всех за интерес и сопереживание. «Это бесценно для меня», - пояснила Серябкина.

По словам певицы, два парня хотели сфотографироваться с ней на одной из улиц Москвы. Но молодые люди были пьяны и не давали Серябкиной пройти. Они хватали ее за руки, и началась непонятная ситуация.

На помощь молодой девушке пришел водитель такси. Мужчина вышел из машины и вступился за Серябкину. «Те пацаны на него начали накидываться…Но все в порядке. Мы уехали», - заключила свой рассказ Ольга.

Певица заверила всех, что с ней все в порядке и попросила поклонников больше не возвращаться к данной теме, так как сама уже отпустила ситуацию.

Фанаты в комментариях выразили слова поддержки. Однако нашлись скептики. Некоторые пользователи Сети предположили, что это банальная реклама одной из служб такси, так как вяснилось, что многие даже не знали о нападении на певицу.

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Автор - Мария Титова
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