Ольга Серябкина рассказала подписчикам о случившемся нападении в Москве
Ольга Серябкина (участница группы «Серебро») рассказала подписчикам о случившемся нападении в Москве. Видеообращение опубликовано в личном микроблоге девушки.
Стало известно, что в конце ноябре на солистку «Серебра» было совершено нападение. Ольга подтвердила информацию. Однако более подробно рассказала об инциденте только сейчас.
Девушка поблагодарила всех за интерес и сопереживание. «Это бесценно для меня», - пояснила Серябкина.
По словам певицы, два парня хотели сфотографироваться с ней на одной из улиц Москвы. Но молодые люди были пьяны и не давали Серябкиной пройти. Они хватали ее за руки, и началась непонятная ситуация.
На помощь молодой девушке пришел водитель такси. Мужчина вышел из машины и вступился за Серябкину. «Те пацаны на него начали накидываться…Но все в порядке. Мы уехали», - заключила свой рассказ Ольга.
Певица заверила всех, что с ней все в порядке и попросила поклонников больше не возвращаться к данной теме, так как сама уже отпустила ситуацию.
Фанаты в комментариях выразили слова поддержки. Однако нашлись скептики. Некоторые пользователи Сети предположили, что это банальная реклама одной из служб такси, так как вяснилось, что многие даже не знали о нападении на певицу.