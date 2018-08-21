Нура Сури всерьез полюбила психопата

Стало известно, что популярная азербайджанская исполнительница Нура Сури влюбилась в психопата, который перевернул ее жизнь с ног на голову. В эфир вышел ее клип, в котором запечатлена любовь женщины к психически нездоровому человеку.

По сюжету клипа она влюбляется в психопата. Клип снят на песню "Не уходи". В связи с выходом нового клипа была организована пресс-конференция, в которой приняли участие не только представители СМИ, но и друзья, коллеги исполнительницы. Над созданием ролика работали около пятнадцати человек. Режиссером клипа стал Нуран Мамедов, который также принял участие в создании неповторимого образа певицы. В клипе присутствуют постельные сцены.

Также стоит отметить тот факт, что певица презентовала свой новый альбом, в который вошли и ее старые песни. Альбом называется "В восторге". Сама исполнительница сообщила о том, что в сборник вошли десять композиций из ее репертуара, в том числе Bir addım ("Один"), Brilliantlar ("Бриллианты"), Şans ver ("Дай мне шанс"), Sevgi romanı ("Любовный роман"), Gecə gecə ("Ночь"), Küləklər ("Ветры") и другие песни. Певица без остановки работает над новыми проектами.

Также вышел новый клип, концовка которого оказалась не совсем обычной. В конце нового ролика азербайджанка вышла замуж. Она сообщила о том, что долгое время не могла работать, и на этого у нее были серьезные причины, поэтому сейчас трудится усиленно. Певица осталась довольна съемками и отметила, что по жанру новый клип можно назвать юмористическим, поскольку на протяжении всего клипа возлюбленный издевается над героиней, а в конце делает предложение.