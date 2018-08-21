Нура Сури всерьез полюбила психопата

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

Стало известно, что популярная азербайджанская исполнительница Нура Сури влюбилась в психопата, который перевернул ее жизнь с ног на голову. В эфир вышел ее клип, в котором запечатлена любовь женщины к психически нездоровому человеку.

По сюжету клипа она влюбляется в психопата. Клип снят на песню "Не уходи". В связи с выходом нового клипа была организована пресс-конференция, в которой приняли участие не только представители СМИ, но и друзья, коллеги исполнительницы. Над созданием ролика работали около пятнадцати человек. Режиссером клипа стал Нуран Мамедов, который также принял участие в создании неповторимого образа певицы. В клипе присутствуют постельные сцены.

Также стоит отметить тот факт, что певица презентовала свой новый альбом, в который вошли и ее старые песни. Альбом называется "В восторге". Сама исполнительница сообщила о том, что в сборник вошли десять композиций из ее репертуара, в том числе Bir addım ("Один"), Brilliantlar ("Бриллианты"), Şans ver ("Дай мне шанс"), Sevgi romanı ("Любовный роман"), Gecə gecə ("Ночь"), Küləklər ("Ветры") и другие песни. Певица без остановки работает над новыми проектами.

Также вышел новый клип, концовка которого оказалась не совсем обычной. В конце нового ролика азербайджанка вышла замуж. Она сообщила о том, что долгое время не могла работать, и на этого у нее были серьезные причины, поэтому сейчас трудится усиленно. Певица осталась довольна съемками и отметила, что по жанру новый клип можно назвать юмористическим, поскольку на протяжении всего клипа возлюбленный издевается над героиней, а в конце делает предложение.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации видеохостинга YouTube, опубликованному в Twitter, вызвал некоторые неполадки в работе сайта. Как шутят представители...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Владимир Путин попросил оставить Меланью Трамп в покое

 Президент России решительно не настроен говорить с журналистами о супруге Дональда...

«Я сама как не своя»: Ольга Бузова намекнула о беременности и отце ребёнка

Ольга Бузова в своем инстаграмме намекнула фанатам о появлении новой любви. В ноябре...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ