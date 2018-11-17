Бил и ее, и дочку: жена Осина рассказала, почему она не плакала на его похоронах
Наталья Черемисина, которая была супругой певца Евгения Осина, рассказала, что певец стал пить еще до их расставания. По словам жены Осина, алкоголь лишил ее мужа, а все слезы она уже выплакала уже давно.
Многие поклонники Евгения Осина были возмущены тем, что на его похоронах его супруга Наталья Черемисина была скупой на слезы. У гроба певца его жена не плакала, зато почти сразу же после его смерти она стала ходить на телешоу. Фанаты Евгения Осина осудили Черемисину, также критике подверглась и его дочь Агния. На похоронах отца девушка прочла стих о его алкоголизме, а затем стала активно записывать новые песни.
Жена Осина рассказала, почему она не плакала на его похоронах. Оказалось, что певец бил и ее, и дочку. «Он сам все разрушил», - сказала жена Осина. По словам Натальи Черемисиной, она уже давно поняла, что того человека, которого она знала и любила, уже многие годы нет. Осин выбрал спиртное.
Супруга певца пожаловалась, что во время совместной жизни Осин стал злоупотреблять спиртным и устраивать дебоши. Евгений Осин избивал свою жену и дочку, он выгонял их из квартиры. Уже после того, как жена ушла от певца, она боялась приводить к нему дочь. Оказалось, что маленькая Агния в слезах звонила своей матери и просила, чтобы та за ней приехала. Из-за алкоголя Осин стал агрессивным, находясь «под градусом» он часто устраивал дебоши и обижал свою жену, не жалея еще и дочери. Ранее за «пиар на смерти» оправдалась Агния Осина. Дочь певца обратилась к хейтерам и решила объяснить, почему она решила стать публичной персоной.