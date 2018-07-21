В окружении красивых мужчин: Роза Сябитова решила встретить старость за границей

Главная «сваха» России еще не планирует переставать трудиться на телевидении. Сейчас Роза Сябитова старается побольше работать, чтобы накопить на достойную старость.

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что она не боится старости. Год назад она вышла на пенсию, но уходить на отдых еще не собирается. Роза Сябитова заранее подумала о старости, поэтому к заслуженном отдыху она стала готовиться еще давно. По словам телеведущей, она долгое время «создавала ресурсы». Сябитова выходила замуж, рожала детей и занималась их образованием. Звезда заявила, что она становилась популярной лишь ради старости.

Роза Сябитова решила встретить старость за границей. В будущем ведущая хочет уехать жить на острова. Сябитова рассматривает в качестве варианта остров Тенерифе или Сицилию.

Телеведущая склоняется ко второму варианту, так как ей больше нравится Италия. Роза Сябитова хочет встретить старость в окружении красивых мужчин, а на Сицилии это будет вполне осуществимо. Сейчас телеведущая отдыхает редко, так как старается накопить на пенсию. Если же Сябитова все-таки отправляется в отпуск, то старается делать это бесплатно. По словам телеведущей, она пользуется своей популярностью и старается отдыхать «по бартеру», за рекламу.