Верит в карму: Беременная Меган Маркл нашла способ отомстить британским СМИ

Сегодня, 19:05 \\ Шоу-бизнес

Вот уже несколько месяцев журналисты активно муссируют тему возможной ссоры Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Жена принца Гарри решила изолировать себя от всех слухов, дабы спокойно жить и не переживать во время беременности.

Британское издание Vanity Fair пишет, что беременная Меган Маркл нашла способ уберечь себя от лишних переживаний. Помимо этого, жена принца Гарри нашла еще и способ отомстить британским СМИ. Меган Маркл полностью отказалась от прессы.

Герцогиня Сассекская решила не читать СМИ, чтобы не знать о слухах, которые вокруг нее ходят. По словам источника, Меган Маркл верит в карму, поэтому решила не злиться и не видеть негатив. Жена принца Гарри старается огородить себя от прессы.

Теперь за всех «отдуваться» пришлось Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская посетила мероприятие в Лестере, где ей было нужно общаться с прессой. Конечно же, журналисты спросили, если ли между Меган Маркл и Кейт Миддлтон конфликт. Герцогиня Кембриджская отметила, что у нее нет ссор с женой принца Гарри. По словам Миддлтон, она с нетерпением ждет, когда Меган Маркл родит для ее детей кузину или кузена.

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Автор - Анна Пушкина
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