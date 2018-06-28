Карен Шахназаров призвал ограничить прокат американских фильмов в России

Сегодня, 18:59 \\ Шоу-бизнес

Режиссер Карен Шахназаров предложил ограничить количество американских картин в российском прокате и таким образом оказать поддержку отечественному кинематографу.

Такими мыслями глава "Мосфильма" поделился в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, нужно "уравнять в правах" все фильмы, и на освободившееся места американских блокбастеров закупать для проката индийские, европейские и латиноамериканские ленты, которых не встретишь в российских кинотеатрах. В качестве примера Шахназаров привел КНР и Индию, где действуют жесткие правила кинопроката иностранных лент. Например, в Китае, количество зарубежных картин в прокате не должно превышать 25 в год.

Однако, в России, по мнению Шахназарова, данное ограничение будет непопулярным и вызовет много критики.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство культуры РФ собирается ограничить прокат зарубежного кино в кинотеатрах до 35% от общего числа сеансов в день. Однако позже глава ведомства Владимир Мединский опроверг эту информацию.

Карен Шахназаров— советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель. Генеральный директор главного российского киноконцена «Мосфильм» с 20 апреля 1998 года. Выступал режиссером и сценаристом фильмов «Цареубийца», «Американская дочь» и сериала «Анна Каренина. История Вронского». Всего в творчечкой копилке Карена Георгиевича несколько десятков проектов, над которыми он работал как режиссер, сценарист или продюсер.

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Автор - Анна Андреева
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