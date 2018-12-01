На концерте Bring Me the Horizon умер фанат

Во время концерта популярной рок-группы произошла ужасная трагедия.

Лондонский концерт всемирно известных исполнителей в стиле пост-хардкор был омрачён трагическим событием. Прямо возле сцены один из фанатов творчества группы упал навзничь. Была вызвана скорая, которая среагировала максимально оперативно, насколько это возможно в рамках рок-концерта. Однако, спасти юношу не удалось, а причина смерти до сих пор не разглашается.

Буквально сегодня группа выложила официально реакцию в ответ на произошедшее. «Всем сердцем мы с родными и близкими умершего», - написано в официальном аккаунте группы в твиттере. Однако, не смотря на заверения официальных представителей группы, что скорая прибыла моментально и пыталась спасти ещё живого фаната, некоторые пользователи твиттера стали писать, что скорая констатировала его смерть сразу по прибытию. И это подтвердили врачи, которых вызвали: «Мы прибыли в течение трёх минут. Пациент уже умер на сцене».