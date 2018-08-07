Лев Лещенко раскритиковал Крида и Нюшу за отсутствие индивидуальности

По словам известного артиста, молодые певцы не имеют «изюминки». Лев Лещенко негативно высказался в адрес современных исполнителей в студии шоу «Выход в люди» с Леонидом Закошанским.

Лев Лещенко заявил, что он недоволен современными артистами России. По словам певца, многие исполнители сейчас не представляют интереса для настоящих ценителей музыки. Лев Лещенко раскритиковал Егора Крида и певицу Нюшу за отсутствие индивидуальности.

Лещенко отметил, что среди множества современных исполнителей сейчас можно узнать лишь Полину Гагарину. Однако, и эту певицу он не похвалил. По словам Лещенко, даже Гагарина является узнаваемой артисткой лишь из-за раскрученного репертуара.

Лев Лещенко вспомнил, что проблему современной музыки он обсуждал с Максимом Галкиным. Муж Аллы Пугачевой сказал, что для создания пародии на Крида и Нюши ему нужно будет брать их с собой. Такими словами, утверждает Лещенко, Галкин выразил свое недовольство отсутствием индивидуальности у современных певцов.