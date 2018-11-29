В "Одноклассниках" состоялась премьера многосерийного мультфильма по "Звездным войнам"

Весь декабрь в социальной сети "Одноклассники" будет проходить эксклюзивный показ многосерийного мультфильма «Звездные войны: Галактика стражей», созданного Lucasfilm совместно с киностудией Disney.

Таким образом создатели надеются привлечь к классическим «звездным войнам» нового зрителя. Короткие серии познакомят подрастающее поколение с основными персонажами, ключевыми понятиями и поворотными моментами легендарной саги. В оригинале любимых героев озвучили Марк Хэмилл, Алек Гиннесс и Харрисон Форд.

Первый эпизод доступен для просмотра на официальной странице "Звездных войн" в "Одноклассниках" с 1 декабря и уже успел собрать более 500 тысяч просмотров. Всего на Одноклассниках запланирован выход шести серий, а в 2019 году мультфильм появится в Сети на других платформах.

Мультсериал будет продолжаться до выхода фильма "Звёздные войны. Эпизод IX2 премьера которого запланирована на 19 декабря 2019 года. Съемки уже начались в Лондоне в августе этого года. Режиссером картины стал Джей Джей Абрамс, который работал над созданием седьмой части саги, а авторами сценария выступят Абрамс и Крис Террио.

Сюжет фильма начнется непосредственно после событий, показанных в ленте «Звездные войны: Последние джедаи». Ранее создатели нового фильма планировали вернуть в сагу с помощью компьютерной графики ушедшую в 2016 году из жизни актрису Кэрри Фишер, сыгравшую роль принцессы Леи, однако позже приняли решение отказаться от этой идеи.

"Звездные войны" – грандиозная фантастическая эпопея, включающая в себя десять кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, книги, комиксы и многое другое. Фантастическую космическую вселенную создал режиссер Джордж Лукас. Премьера первого фильма саги "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" состоялась в 1977 году. За все время существования сага собрала огромную армию поклонников по всему миру, и выход каждого нового эпизода сопровождается высоким уровнем накала ожидания, очередями в кинотеатрах и сумасшедшими кассовыми сборами.